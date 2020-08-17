Запрещенное в России движение АУЕ насчитывает до 34 тыс. приверженцев в 40 регионах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Признанное Верховным судом России экстремистским неформальное движение криминальной направленности АУЕ насчитывает до 34 тыс. активных приверженцев в 40 регионах России, до 40% из них составляют подростки. Об этом ТАСС рассказал в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Антисоциальное движение криминальной направленности "Арестантское уголовное единство" ("Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство") [насчитывает] до 34 тыс. активных приверженцев в 40 регионах, из них до 40% - подростки в возрасте 13-17 лет", - сказал источник.

"Если до 2000-х годов движение было распространено преимущественно в местах лишения свободы и их окружении, позже стало распространяться в проблемных населенных пунктах (в Иркутской и Оренбургской областях, Забайкальском крае, Бурятии) в школах, интернатах, детских домах и спецучилищах", - рассказали в правоохранительных органах.

Неформальное антисоциальное движение не имеет единого руководящего центра, но имеет развитую сетевую структуру. "Ее лидеры тщательно скрывают свою принадлежность к движению, а непосредственная координация осуществляется так называемыми смотрящими через мессенджеры и соцсети", - отметил источник. Движение пропагандирует насилие, отрицание общепринятых моральных норм, любых форм управления, его главные цели - вовлечь несовершеннолетних в криминальную идеологию и сбор с них средств для организации и ее лидеров. Для этого в общении участников АУЕ используется тюремный жаргон, их вовлекают в совершение резонансных групповых преступлений (хулиганство, вандализм, нанесение вреда здоровью, нападение на сотрудников полиции, поджоги административных зданий), в организацию бунтов и побегов из мест лишения свободы.

По данным правоохранителей, движение получило широкое распространение в Москве и Санкт-Петербурге, Адыгее, Бурятии, Якутии, Северной Осетии, Татарстане, Удмуртии, Хакассии, Алтайском, Приморском, Забайкальском, Ставропольском и Пермском краях, Амурской, Астраханской, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кировской, Курганской, Кемеровской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Ивановской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской, Челябинской областях и Еврейском автономном округе.

Резонансные преступления

В правоохранительных органах сообщили, что с 2015 по 2019 год членами АУЕ совершены многочисленные резонансные преступления, широко освещавшиеся в СМИ и сети Интернет. Среди них - массовый бунт в Ангарской воспитательной колонии в Иркутской области с участием 137 осужденных в марте 2015 года. Его организатором стали 15 несовершеннолетних членов АУЕ. В июне 2018 года те же лица пытались спровоцировать массовые беспорядки в Канской воспитательной колонии для несовершеннолетних в Красноярском крае, в августе 2018 года в городе Березовском Свердловской области пятеро несовершеннолетних членов АУЕ совершили резонансное убийство инвалида, разместив в соцсетях видео с комментариями, характерными для представителей криминального движения.