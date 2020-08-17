Заразившегося коронавирусом замглавы Ярославской области отпустили из больницы домой

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Заместителя губернатора Ярославской области Андрея Шабалина, заразившегося коронавирусом, перевели из больницы домой на амбулаторное лечение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В данный момент Андрей Юрьевич переведен на амбулаторное лечение на дому под наблюдением участкового терапевта. Повторные тесты пока положительные, но состояние Андрея Юрьевича стабильно хорошее, он включен во все рабочие процессы в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Шабалина госпитализировали 7 августа. Перед госпитализацией он находился в отпуске. Коронавирус выявили у одного из членов его семьи, узнав об этом, Шабалин сразу ушел на самоизоляцию. Он не контактировал с губернатором Дмитрием Мироновым после возвращения из отпуска.

В Ярославской области с начала пандемии коронавирус выявлен у 6695 человек. Общее количество выздоровевших - 5948. Умерли 32 человек. За прошедшие сутки в области выявлено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией.