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Пандемия COVID-19

Власти Ивановской области ужесточат контроль на въезде в регион в преддверии учебного года

Посещающие регион должны будут предоставить медицинские справки об отсутствии коронавируса и сделать тест на антитела

ТАСС, 17 августа. Контроль на въездах в Ивановскую область будет ужесточен в преддверии нового учебного года, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщил журналистам первый заместитель директора департамента здравоохранения региона Алексей Буянкин.

С начала июня в регионе работают посты, где все, въезжающие в область меньше чем на две недели, должны предоставлять медицинские справки об отсутствии коронавируса, а также сделать тест на антитела.

"Посты усилят контроль на этой неделе. Эта мера продиктована, прежде всего, мерами безопасности и для тех, кто прибывает из отпуска, и для тех, кто не выезжал за пределы области, так как скоро начинается учебный год и число контактов вырастет", - сказал Буянкин.

Вместе с тем медики фиксируют снижение числа случаев пневмонии среди заболевших в регионе, уточнил он. Так, за прошедшую неделю их количество сократилось на 10%, составив 175 случаев. Кроме того, с 18 августа в регионе в обычном режиме начинают работать бани и сауны, которые были закрыты с 1 апреля.

В настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано 6 909 случаев новой коронавирусной инфекции, из низ 33 - за минувшие сутки. Выздоровели 5580, умерли 111.

Теги
РоссияИвановская областьПандемия COVID-19
Источник: в 2017-2020 годах в России пресечена деятельность более 30 группировок АУЕ
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