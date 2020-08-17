Махонин: ситуация с коронавирусом в Пермском крае стабилизировалась

НОВО-ОГАРЕВО, 17 августа. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Пермском крае стабилизировалась, вспышек заболевания нет, создан необходимый коечный фонд. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Махонин.

"Хотел бы доложить о ситуации с коронавирусной инфекцией - это актуальная тема. Хотел бы сказать, что в целом ситуацию оцениваю как стабильную в регионе. Мы, к счастью, не допустили никаких больших вспышек заболеваемости, находимся на 75-м месте по количеству заболевших на 100 тысяч населения, создали необходимый запас прочности по медицинским койкам", - сказал он.

Махонин отметил, что с 5 августа в Пермском крае отменен режим самоизоляции для лиц до 65 лет и не имеющих хронических заболеваний, большинство учреждений из сферы обслуживания, торговли, общественного питания и других открылись, возобновляется плановая работа медицинских учреждений, консультации и прием узких специалистов, операции, ведется подготовка к массовой вакцинации. В частности, предстоит привить от гриппа 1,5 млн жителей, от пневмококка - 200 тыс. человек. Также врио губернатора добавил, что с 1 сентября будет возобновлен образовательный процесс в традиционном формате. Для 30 пострадавших отраслей были разработаны три пакета мер поддержки, которые затронули порядка 190 тыс. работников.

О ситуации с коронавирусом в Пермском крае

Число случаев коронавируса в Пермском крае в понедельник превысило 7 тыс., из них 65 - за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. За время пандемии от коронавируса умерли 188 человек, еще 120 пациентов с подтвержденным диагнозом умерли от сопутствующих заболеваний.