Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Центральной России в ближайшие два дня

ТАСС, 17 августа. Синоптики прогнозируют потепление в среднем на 2-3 градуса на значительной территории Центрального федерального округа (ЦФО) 18-19 августа. Так, в Белгородской, Воронежской, Липецкой областях воздух прогреется до плюс 29-32 градусов, в Брянской, Орловской, Тамбовской и ряде других регионов ожидается до плюс 24-28 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова, до 19 августа температура воздуха в регионе повысится до плюс 32 градусов, существенных осадков не ожидается. "Температурный фон ночью - плюс 12-17 градусов, днем - плюс 25-30 градусов, а в среду днем - плюс 27-32 градуса. С 20 августа ждем прохождение фронта, повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, в отдельных районах не исключены ливни с градом ", - сказала Перова.

Аналогичная погода, по данным региональных ЦГМС, ожидается в Белгородской, Липецкой областях. Немного прохладней - до плюс 24-28 градусов, будет в Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тамбовской областях. "Столбики термометров днем достигнут отметки плюс 25 градусов, ночью - около плюс 10 градусов. В регионе установится сухая, нежаркая погода", - отметили в гидрометцентре по Тамбовской области.

Умеренное тепло - около плюс 21-23 градусов, 18-19 августа прогнозируется во Владимирской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. В Ивановской, Костромской областях - до плюс 19-20 градусов. "В ближайшие два дня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - плюс 5-10 градусов, днем - около плюс 21 градуса", - сообщили в ЦГМС по Ярославской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что 18-19 августа регионы ЦФО окажутся в зоне повышенного атмосферного давления, небольшие осадки вероятны в южных областях, местами с грозами.