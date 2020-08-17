Минпросвещения: решение об обязательном ношении масок учителями будут принимать регионы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские регионы будут самостоятельно принимать решение об обязательном ношении масок школьными учителями, руководствуясь эпидемической ситуацией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

"Нет предписания всем учителям страны надеть маски с первого сентября, при этом необходимость применения тех или иных средств индивидуальной защиты - вопрос, зависящий напрямую от эпидемиологической ситуации на местах, и он, соответственно, будет решаться на региональном и муниципальном уровне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором подготовило комплексный перечень мер. Он затрагивает уборки и проветривание помещений, усиление дезинфекционного режима, создание необходимых условий для соблюдения правил личной гигиены, проработку вопросов графиков и расписаний школьный занятий и другие аспекты, а также содержит предписание средств индивидуальной защиты для персонала столовых.

"Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса - вопрос, который находится на постоянном контроле при подготовке системы образования к новому учебного году", - заключили в пресс-службе.