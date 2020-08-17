Участников "АУЕ" будут опознавать с помощью экспертиз их высказываний в соцсетях

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы будут устанавливать участников экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), проводя экспертизы их высказываний в социальных сетях и других открытых источниках. Об этом в понедельник ТАСС сообщил адвокат Андрей Гривцов.

"Верховный суд в решении о признании экстремистским этого движения должен был привести признаки деяний и высказываний, которые позволяют причислять людей к нему. Поэтому правоохранительные органы могут теперь проверять высказывания граждан, в том числе в социальных сетях, отправляя их на экспертизу, и по итогам получения положительного заключения могут возбуждать дела об экстремизме", - сказал адвокат.

Гривцов отметил, что основанием для привлечения к ответственности может стать и символика.

Верховный суд в понедельник удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о признании движения "АУЕ" экстремистским и запрещении на территории РФ.

14 августа генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение усилить профилактику вовлечения подростков в деструктивные организации и движения, уделяя внимение противодействию распространению среди подростков идеологии движения "АУЕ".

Идеология "АУЕ" пропагандирует насилие, отрицание общепринятой морали и любых форм управления. Участники движения насаждают идеи борьбы с правоохранительными органами и властями всех уровней.