Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения линеек 1 сентября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует проводить школьные линейки 1 сентября по классам или параллелям. Об этом говорится в документе "Об организации работы общеобразовательных организаций", подписанном представителями Роспотребнадзора и Минпросвещения.

"Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, предусмотренные указанным документом в условиях возобновления работы образовательных организаций включают в себя: запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение различных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей", - говорится в тексте документа.

Переход на онлайн-обучение

Российские школы должны предусмотреть возможность перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемической обстановки.

"На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть возможность дистанционного обучения", - говорится в документе.

График учебы

Российские школы должны разработать специальный график учебы и посещения столовой для минимизации контактов между учениками.

"Организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся", - отмечается в тексте документа.

Школьные факультативы

Роспотребнадзор и Министерство просвещения РФ рекомендуют для профилактики коронавирусной инфекции проводить факультативные занятия в школы во время каникул, на выходных или в праздники.

"С учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов <...> полагаем целесообразным организовать проведение курсов внеурочной деятельности в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни", - говорится в документе.

Отдельный кабинет для каждого класса

Отдельный кабинет должен быть закреплен в новом учебном году в российских школах за каждым классом.

"Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, предусмотренные указанным документом, в условиях возобновления работы организаций включают в себя <…> закрепление за каждым классом кабинета (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивных залах, библиотеке только для одного класса", - говорится в документе.