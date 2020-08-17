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ДТП с участием Михаила Ефремова

Потерпевшие требуют от Ефремова компенсацию на сумму более 16 млн рублей

Однако, как заявил адвокат актера Эльман Пашаев, по таким делам не выплачивают больше 200 тыс. рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Потерпевшие по делу о ДТП со смертельным исходом, в котором обвиняется актер Михаил Ефремов, требуют от него более 16 млн рублей в качестве компенсации. Об этом ТАСС сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

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"Они хотят более 16 млн рублей, но по практике даже более 200 тыс. рублей не дают по таким делам", - сказал он.

Ранее сообщалось об иске на 6,5 млн рублей от старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшими также признаны его вдова, брат и младший сын. Их иски уже подготовлены, однако суммы не уточнялись.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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