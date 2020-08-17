Потерпевшие требуют от Ефремова компенсацию на сумму более 16 млн рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Потерпевшие по делу о ДТП со смертельным исходом, в котором обвиняется актер Михаил Ефремов, требуют от него более 16 млн рублей в качестве компенсации. Об этом ТАСС сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

"Они хотят более 16 млн рублей, но по практике даже более 200 тыс. рублей не дают по таким делам", - сказал он.

Ранее сообщалось об иске на 6,5 млн рублей от старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшими также признаны его вдова, брат и младший сын. Их иски уже подготовлены, однако суммы не уточнялись.