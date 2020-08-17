Пожилые жители Чувашии смогут бесплатно посещать спортивные кружки

ЧЕБОКСАРЫ, 17 августа. /ТАСС/. Пожилые люди Чувашии смогут бесплатно записаться в спортивные кружки на спортивных объектах республики. В ближайшее время Минздрав и Минспорта республики разработают специальные программы для данной категории граждан, сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

"Для проведения занятий будут привлекаться волонтеры-инструкторы по физической культуре и спорту. Старшее поколение сможет посещать групповые занятия по различным видам спорта бесплатно в часы, когда в спортивных учреждениях будет минимальная загрузка", - пояснили в пресс-службе.

Накануне указ о дополнительных мерах привлечения граждан старшего поколения к активному образу жизни подписал врио главы республики Олег Николаев.

До начала пандемии коронавируса спортом в Чувашии занимались 12,5% пожилых жителей республики. К 2024 году этот показатель планируют увеличить до 25% в рамках реализации нацпроекта "Демография".