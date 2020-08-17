Фонд группы Дятлова просит ГП проверить прокурора, назвавшего лавину причиной трагедии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Общественный фонд памяти группы Дятлова направил обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести служебную проверку действий замначальника управления ГП в Уральском федеральном округе (УрФО) Андрея Курьякова, который ранее сообщил, что туристы погибли от лавины.

Также фонд отправил письмо в редакцию "Комсомольской правды", где проходила пресс-конференция с Курьяковым. Об этом сообщил ТАСС адвокат Общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов в понедельник.

Ранее, 11 июля, на пресс-конференции заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков сообщил, что в результате проверки установлено, что группа Дятлова в Свердловской области в 1959 году погибла от лавины.

"Уже отправлены два заказных письма - в Генпрокуратуру и редакцию "Комсомольской правды". <...> В обращении к Генпрокуратуре мы просим провести проверку", - сказал Черноусов.

Он отметил, что, помимо просьбы к Генпрокуратуре о проведении служебного расследования "в отношении незаконных действий, допущенных Курьяковым", фонд Дятлова просит разместить на официальном сайте прокуратуры опровержение. По словам Черноусова, проверка, после которой был сделан вывод о причине гибели группы, была проведена незаконно, так как проверку можно было проводить только в рамках незакрытого уголовного дела, а дело о гибели группы туристов на перевале было прекращено 28 мая 1959 года по постановлению прокурора-криминалиста.

В обращении к "Комсомольской правде" фонд памяти группы Дятлова заявил о прекращении взаимодействия с редакцией по вопросу, связанному с расследованием обстоятельств гибели туристов в Свердловской области в 1959 году, добавил Черноусов.

"Дальнейшие наши действия будут связаны с тем, чтобы продолжить работу по возбуждению реального уголовного дела, которое, мы считаем, не было возбуждено. Теперь будем обращаться в Следственный комитет Российской Федерации через общественные организации", - уточнил адвокат.