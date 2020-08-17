Президент Мексики заявил, что готов первым испытать российскую вакцину от коронавируса

"Если мы увидим, что есть результаты, что она (российская вакцина - прим. ТАСС) эффективна, мы установим контакт [с российскими властями]. И если к ней будет доступ, вперед!" - заявил он в понедельник на ежедневной пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства. "И чтобы не оставалось сомнений в важности [этого вопроса] для нас, я бы первым согласился на вакцинацию. Но мы должны узнать, что происходит, и гарантировать, что это эффективно и доступно всем", - сказал Лопес Обрадор, отвечая на соответствующий вопрос.

"В таком важном вопросе не должно быть идеологии. <...> Здоровье превыше всего. Если в России, в Китае раньше появится вакцина и будет доказано, что она эффективна для спасения жизней, мы сразу же установим контакт", - пояснил Лопес Обрадор. Он добавил, что готов провести переговоры по этому вопросу с российским президентом Владимиром Путиным.

На прошлой неделе стало известно, что в 2021 году в Мексике и Аргентине будет запущено производство вакцины от коронавируса, разработанной учеными Оксфордского университета и англо-шведской компанией AstraZeneca. Речь идет о производстве 150-250 млн доз препарата, предназначенных для всех стран Латинской Америки, за исключением Бразилии. При этом министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что власти латиноамериканской страны запросили у РФ информацию о российской вакцине от коронавируса

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.