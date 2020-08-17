Глава ЯНАО посетит 13 городов региона и осмотрит проблемные участки

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов осмотрит проблемные участки региона в поездке по 13 городам региона, которая началась в понедельник. О поездке глава ЯНАО сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram в понедельник.

В августе прошлого года Артюхов совершил первую поездку за рулем по трассе Надым - Ноябрьск, связанную с реализацией нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он посмотрел, как выполняются работы на дорогах региона, а также заезжал в близлежащие города и проводил встречи с местным населением. По итогам поездки губернатор пообещал отремонтировать проблемные участки на дорогах региона.

"Начинаю сегодня свою поездку с Ноябрьска, впереди 13 городов и 1,5 тыс. километров", - сказал он.

Артюхов отметил, что просит жителей сообщать о проблемах в регионе и предлагать губернатору маршрут поездки. "Сегодня в Ноябрьске к о мне присоединится попутчик, который предложил в комментариях посмотреть ряд мест. С удовольствием послушаю мнение ноябрянина, и посмотрим, чем можно в этих вопросах помочь", - сказал он.

Текущий год на Ямале объявлен губернатором Дмитрием Артюховым Годом дорог, работы ведутся на 400-х километрах дорог, в рамках нацпроекта - на 19 объектах общей протяженностью 65,9 км, это региональные дороги, а также местные дороги в Салехарде и Лабытнанги.