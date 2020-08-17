Зоологи начали отлов грызунов под Норильском для оценки влияния заводов на млекопитающих

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Отряд зоологов начал отлов мелких животных на Таймыре в ходе Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Исследование их внутренних органов поможет понять уровень воздействия промышленного загрязнения на экосистемы, сообщает в понедельник пресс-служба экспедиции.

"За первый день ученые установили 200 ловушек в пяти точках для отлова мелких млекопитающих. Это позволит изучить их численность на разных участках, а также их внутренние органы на наличие патологий, чтобы определить уровень техногенного воздействия на локальные экосистемы. Специалистов интересует прежде всего бурозубка, потому что у нее широкий кормовой спектр. Эти маленькие грызуны, вес которых составляет в среднем около 8 грамм, живут год-полтора", - говорится в сообщении.

В качестве начальной точки зоологи из Института леса имени В.Н. Сукачева СО РАН выбрали участок с нетронутой природой у озера Боганидского, в 80 км на запад от Норильска. Также выбраны участки в лесу, в кустарниках, точка в районе Кайеркана, а также последняя точка через дорогу от Надеждинского металлургического завода. Тут природа уже разительно отличается от первых точек - отдельно стоящие засохшие деревья, мало растительности.

"Ученые устанавливают ловушки двумя линиями на расстоянии 10 метров друг от друга и между линиями. Всего на одном участке устанавливается 40 ловушек. Для наживки используются кедровые орешки, вымоченные в рыжиковом масле", - уточняют исследователи.

По словам ученых, несмотря на то, что ловушки-мышеловки почти моментально убивают грызунов, подобный отлов не вредит их численности, так как в естественной среде они очень быстро размножаются. Зоологи исследуют грызунов в этих местах с 2002 года.

Об экспедиции на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы отправило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции являются бассейны рек Пясина, Норилка, Амбарная, также будет изучено озеро Пясино. Экспедиция продлится пять месяцев - с июля по ноябрь, в ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. До конца августа ученые соберут образцы почв, растений и донных осадков, затем начнется работа в лабораториях. Первые итоги работы экспедиции ожидаются в ноябре - декабре 2020 года.