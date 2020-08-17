В Мариинском театре выявлены около 30 случаев заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в коллективе Мариинского театра в Санкт-Петербурге составляет около тридцати человек, из них трое госпитализированы в инфекционные стационары. Случаи инфицирования выявлены преимущественно среди артистов балетной труппы, сообщила ТАСС в понедельник начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"Роспотребнадзором проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, как только были зарегистрированы первые случаи заболевания среди артистов Мариинского театра. В настоящее время количество пострадавших составило около 30 человек, госпитализировано трое. Преимущественно среди заболевших артисты балета. Они изолированы на дому, находятся под медицинским наблюдением", - сказала собеседница агентства, уточнив, что общее число случаев инфицирования относится к периоду с 9 августа, когда было официально объявлено о первых из них.

Глава отдела отметила, что 15 августа в театре проводилась дезинфекция всех помещений, на это время работа театра была приостановлена. "Дезинфекция проводилась силами специализированной организации. С контролем качества дезинфекции. После этого театр возобновил работу", - добавила она.

"Сейчас проводится лабораторное обследование всех работников театра. На сегодняшний день обследовано более 400 работников театра, у всех отрицательный результат. Мы считаем, что в основном заболели [артисты] балетной труппы, а они отстранены от работы", - сказала Чхинджерия.

8 августа в пресс-службе театра сообщили, что в связи с обращениями нескольких артистов балетной труппы с жалобами на ухудшение самочувствия они были оперативно отстранены от работы и прошли внеплановое тестирование. Отмечалось, что все они находятся на домашнем лечении под наблюдением врачей, а решение о введении дополнительных мер для обеспечения безопасности сотрудников театра и зрителей будет приниматься на основании результатов тестирования. 11 августа художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев подтвердил, что как минимум 2 артиста балетной труппы заразились новой коронавирусной инфекцией.

Мариинский театр, приостановивший работу для публики с 18 марта, первым среди российских федеральных театров открыл двери для зрителей. Первый концерт с соблюдением санитарных норм состоялся на Новой сцене 20 июня в рамках фестиваля "Звезды белых ночей". С 16 июля принимать публику начал Концертный зал театра, а с 1 августа открылась его историческая сцена.

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