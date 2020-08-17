Покровскую больницу Петербурга оштрафовали за нарушение санитарных норм во время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности в виде штрафа Покровскую больницу города, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом сотрудников и пациентов учреждения, за нарушение санитарных норм в период пандемии. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности СПб ГБУЗ "Городская Покровская больница" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Как следует из материалов дела, в период с 1 по 9 апреля 2020 года, Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга зарегистрировал случаи заболевания, вызванного инфекцией коронавируса, среди пациентов и персонала Покровской больницы. В результате санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что в период с 14 апреля по 15 мая 2020 года условиях инфекционного стационара оказание специализированной медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией и подозрением на него осуществлялось при отсутствии санитарных пропускников и шлюзов и зонирования помещений, что является нарушением санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций.

Также было зафиксировано несвоевременное информирование Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга о выявленных случаях инфекционных заболеваний.

О ситуации в Покровской больнице

В апреле СМИ публиковали видеообращение медиков Покровской больницы, которые рассказали, что учреждение принимает пациентов с пневмонией, однако сам медперсонал больницы не обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. В городском комитете по здравоохранению на это заявили, что, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, медики при работе с пневмониями обеспечиваются только одноразовыми халатами и масками, специальные костюмы биозащиты не предусмотрены. Позже в больнице выявили шесть случаев заражения коронавирусом, после чего медикам направили костюмы биозащиты.

Позднее появилось еще одно обращение медиков больницы, адресованное губернатору города Александру Беглову и прокурору Сергею Литвиненко. В обращении коллектива отмечалось, что учреждение начало принимать пациентов с внебольничными пневмониями, которые может вызывать и новая коронавирусная инфекция. В тексте говорилось, что из-за отсутствия возможности дифференцировать внебольничные пневмонии на догоспитальном этапе в учреждении зафиксировали 27 случаев заражения коронавирусом среди пациентов и пять среди персонала. В связи с этим медики просили организовать работу учреждения в качестве инфекционного стационара, обеспечить соответствующую инфраструктуру и зонирование больницы.

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец отмечал, что в учреждении организуют шлюзы и разделение больницы на "чистые" и потенциально инфицированные зоны.