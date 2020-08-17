В Курской области в два раза увеличат число школьников, обеспеченных горячим питанием

КУРСК, 17 августа. /ТАСС/. Курские власти с начала нового учебного года обеспечат бесплатным горячим питанием 50 тыс. учеников 1 - 4 классов, это вдвое больше по сравнению с прошлым годом. В 2020-2021 учебном году обеспеченность бесплатным горячим питанием в начальной школе в Курской области достигнет 100%, сообщил на оперативном заседании администрации региона заместитель губернатора Александр Чуркин.

"Бесплатным горячим питанием будет охвачено 50 тыс. обучающихся первых-четвертых классов. Из федерального бюджета на это выделено 152 млн рублей, областное софинансирование будет 22 млн рублей", - сказал Чуркин

Как отметил замгубернатора области, с 1 сентября 2020 года в школах Курской области обеспечат горячим питанием 100% учащихся с 1 по 4 классы. По словам главы региона Романа Старовойта, в 2019 году бесплатным питанием в регионе обеспечивали лишь 50% учащихся начальных классов.

В Курской области насчитывается 599 школ, почти половина из них - малокомплектные. Учебный год в школах области планируется начать по традиции 1 сентября в очном формате. При этом формат праздничных линеек с соблюдением необходимых мер безопасности каждое из образовательных учреждений определит самостоятельно.