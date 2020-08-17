В Севастополе допвыплаты начнут получать патологоанатомы, работающие с телами заразившихся

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя ввели региональные выплаты для патологоанатомов, которые работают с телами людей, умерших после заражения новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение принято на заседании правительства города.

"Мы расширяем перечень специалистов, которые получают региональные надбавки. Это врачи-патологоанатомы, лаборанты и санитары", - сказал на заседании директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Он уточнил, что первые выплаты этим специалистам (на данный момент - 25 человек) будут выплачены за июль, а потом - ежемесячно. Все они не входят в число получающих федеральные выплаты.

На сайте департамента здравоохранения уточняется, что премии работающим с новой коронавирусной инфекцией медикам начисляются с апреля 2020 года. Размер выплат для тех, кто работает с пациентами с подозрениями на новую коронавирусную инфекцию в первичном звене, в стационарных условиях и на скорой помощи составляет 22-27 тысяч рублей для врачей, 11-13 тысяч рублей - среднего медперсонал (в том числе фельдшеров), 5-8 тысяч рублей - младшего медперсонала. Отдельные выплаты (в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей для разных категорий медиков) предусмотрены для тех, кто работает непосредственно с инфицированными.

По данным правительства, в конце весны - начале лета в городе фиксировались только единичные случаи заражения коронавирусом, коэффициент распространения инфекции был ниже единицы. Однако во второй половине июня город начал принимать туристов, за месяц возобновили работу объекты культуры и службы сервиса. После этого число новых случаев стало расти. Режим повышенной готовности, введенный в Севастополе из-за коронавируса, продлен до конца лета.