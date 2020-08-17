В Астраханской области разрешили проводить спортивные матчи с участием зрителей

АСТРАХАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Рабочая группа по коронавирусу приняла решение возобновить работу театров и проведение спортивных соревнований при участии зрителей в Астраханской области. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

"По рекомендации Роспотребнадзора спектакли на открытых площадках можно проводить с соблюдением норматива 4 кв. метра на человека. В театральных залах должна быть 50-процентная заполняемость и рассадка зрителей в шахматном порядке, при этом буфетное обслуживание пока проводиться не будет. Также со следующей недели разрешено присутствие зрителей на матчах по футболу, гандболу и водным видам спорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заполненность стадионов и спортивных арен должна составлять не более 10% от общего числа мест. Так, на матчи футбольного клуба "Волгарь", который выступает на центральном стадионе, на первом этапе смогут попасть не более 1 800 зрителей. А доступ к игре "Астраханочки" в Суперлиге чемпионата России по гандболу будет у 500 человек.

С 21 июня Астраханская область перешла на второй этап снятия ограничительных мер: возобновили работу магазины площадью до 800 кв. метров без отдельного входа, санатории, уличные театры, некоторые учреждения образования, фитнес-центры, бассейны, кафе и рестораны, а также единственный в области зоопарк.

По последним данным областного Минздрава, в Астраханской области зафиксирован 5 229 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 4 297 человек, 59 пациентов умерли, коэффициент распространения коронавируса.