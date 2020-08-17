Подземные переходы с мозаикой в центре Ростова-на-Дону освободят от торговых точек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд в Ростовской области постановил освободить от нестационарных торговых объектов три подземных пешеходных перехода в центре Ростова-на-Дону, следует из картотеки арбитражных дел.

"Обязать освободить подземные пешеходные переходы по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая/ проспект Ворошиловский, город Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая/проспект Буденновский, город Ростов-на-Дону, проспект Буденновский/улица Московская/улица Станиславского от нестационарных торговых объектов (НТО)", - говорится в решении суда.

Истцами по делу выступала прокуратура Ростовской области и городской департамент имущественно-земельных отношений. Как следует из картотеки, истец обратился с требованием в суд, так как, по его мнению, указанные договоры на размещение торговых объектов были реализованы неуполномоченной на их заключение организацией, а объекты не были включены в схему размещения НТО.

Суд согласился с указанными истцом доводами. "Признать недействительным договор на размещение нестационарного торгового объекта от 31.08.2018, договор на размещение нестационарного торгового объекта от 31.08.2018, договор на размещение нестационарного торгового объекта от 01.01.2020, заключенные между муниципальным специализированным унитарным предприятием по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений, индивидуальным предпринимателем Сагировым Степаном Данииловичем", - говорится в документе.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, уточняется в документе.

По данным из открытых источников, всего в Ростове-на-Дону восемь подземных пешеходных переходов, украшенных мозаичным панно, созданным вручную в 1970-1980-х годах. Часть переходов признана выявленным объектом культурного наследия.