В Пермском крае в 2020 году из аварийного жилья переселят более 4 тыс. человек

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют расселить в 2020 году почти 80 тыс. кв. м аварийного жилья, таким образом улучшить свои условия смогут более 4 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительста региона.

"По нацпроекту расселяются дома, признанные аварийными до 2017 года. К концу 2021 года в 19 территориях края будет полностью ликвидирован такой фонд. <...> В рамках региональной программы ведется расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Эта программа была рассчитана на период с 2019 по 2021 год, но принято решение продлить ее на 2022 год. В этом году в крае будет расселено 78,27 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживает 4,38 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным краевого правительства, по результатам шести лет необходимо ликвидировать примерно 600 тыс. кв. м аварийного жилья, тем самым помочь 37,5 тыс. жителям Пермского края.

В понедельник президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным, которая прошла в формате видеосвязи, отметил, что в регионе наблюдается высокий уровень аварийного жилья и поручил проработать эту проблему.