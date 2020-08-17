Школьные линейки в Вологодской области пройдут только для первоклассников и выпускников

ТАСС, 17 августа. Власти Вологодской области в связи с угрозой распространения коронавируса проведут 1 сентября торжественные линейки только для первоклассников и выпускников 11 классов. Для учеников остальных классов решение о проведении подобных мероприятий будут принимать самостоятельно руководители школ, сообщила в понедельник начальник департамента образования области Елена Рябова в ходе заседания оперативного штаба региона по борьбе с распространением инфекции.

"Мы предлагаем провести первого сентября линейки для первых классов и для выпускных 11 классов. Решение по линийкам, связанными с другими классами, параллелями, должна принять сама школа или штаб муниципалитета в зависимости от эпидемиологической ситуации", - сказала Рябова.

Она также добавила, что из бюджета региона необходимо выделить дополнительные средства на приобретение термометров и рециркуляторов воздуха для школьных кабинетов. На сегодняшний день вологодским школам и учреждениям профессионального обучения нужно 1 934 бесконтактных термометра и 4 тыс. рециркуляторов на общую сумму 92 млн рублей.

Губернатор Олег Кувшинников поддержал это предложение. "По дополнительному финансированию поручение я оформлю сегодня же, нам необходимо будет на сессию законодательного собрания вынести вопрос о дополнительном финансировании образовательных учреждений для закупки всех необходимых средств дезинфекции. Я запрещаю собирать с родителей деньги на средства дезинфекции кабинетов, рециркуляторы и тому подобное. Мы должны обеспечить школы всем необходимым", - сказал глава региона.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Вологодской области выявлено 2 917 случаев инфицирования, 2 392 человека выздоровели, 30 пациентов умерли.