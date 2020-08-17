В Самарской области на обеспечение школьников горячим питанием направят 600 млн рублей

ТАСС, 17 августа. Все школы Самарской области обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября, на эти цели выделено более 600 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Учеников младших классов школ Самарской области уже с 1 сентября этого года обеспечат бесплатным горячим питанием. На эти цели из федерального и областного бюджетов были выделены значительные средства - более 600 млн рублей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что все образовательные учреждения региона оснащены для этого необходимым оборудованием и кадрами.

По данным правительства, всего бесплатное горячее питание будут получать более 143 тысяч учеников 1-4 классов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление правительства, согласно которому все школы, готовые организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году. В 2020 году на эти цели, согласно распоряжению Мишустина, будет направлено более 22 млрд рублей. На последующие два года запланировано около 113 млрд рублей.