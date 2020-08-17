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Островский: проблему нехватки мест в детсадах Смоленской области решат за два-три года

За последние восемь лет в регионе построено 16 новых детских садов

ТАСС, 17 августа. Власти Смоленской области планируют за два-три года полностью решить проблему нехватки мест в детских садах, в том числе для детей до трех лет. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский в интервью газете "Комсомольская правда".

"Сейчас мы работаем над задачей, поставленной президентом России, по сокращению очередности в диапазоне возрастов полтора-три года. В этом году открываем еще два новых детских садика. В следующем сдадим еще два. И за ближайшие два-три года полностью закроем проблему с местами для детишек всех возрастов", - сказал Островский.

По его словам, за последние восемь лет в регионе построено 16 новых детских садов, что позволило "ликвидировать дефицит мест для ребятишек в возрасте от трех с половиной до семи лет".

Как сообщили ТАСС в департаменте по образованию Смоленской области, создание дополнительных мест в детских садах заложено в региональные программы нацпроекта "Демография". Планируется, что в 2020-2021 годах будет открыто не менее 150 мест для детей от полутора до трех лет, а к 2023 году - еще не менее 300 мест. "Они будут создаваться как за счет строительства новых учреждений, так и создания дополнительных групп в действующих детских садах", - отметил собеседник агентства.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияСмоленская область
Пандемия COVID-19
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