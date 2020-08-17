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Пандемия COVID-19

В пуле журналистов Мишустина в ДФО выявили новые случаи коронавируса

Премьерский пул прекратил работу на мероприятиях Мишустина в Благовещенске и ожидает отправления в Москву

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 августа. /ТАСС/. Новые случаи коронавируса выявлены в пуле журналистов, сопровождающих премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоке. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе правительства России.

"В ходе регулярного тестирования были выявлены дополнительные положительные результаты тестов у ряда журналистов пула. Чтобы защитить их жизнь и здоровье были предприняты все необходимые меры, журналисты изолированы и находятся под контролем медиков. В ближайшее время будет организована их отправка в Москву под наблюдением врачей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и мероприятий", - сообщили в кабмине.

Таким образом, премьерский пул прекращает работу на мероприятиях Мишустина в Благовещенске и ожидает отправления в Москву.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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