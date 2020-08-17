В Новгородской области отменили часть введенных из-за пандемии ограничений

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Спортивные соревнования с участием не более 100 человек и без зрителей, использование бассейнов на спортивных объектах для тренировок спортсменов и групповые экскурсии до 15 человек разрешили в Новгородской области. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции губернатор региона Андрей Никитин.

С 1 августа новгородские власти разрешили возобновить работу детских лагерей (исключая лагеря палаточного типа); театров, кинотеатров и проведение концертов, но с загрузкой залов не более 50%. Также разрешены спортивные соревнования, физкультурные мероприятия и тренировки по командным видам спорта при условии участия одновременно не более 50 человек и без участия зрителей.

"С учетом обсуждения с Роспотребнадзором, с учетом складывающейся ситуации, разрешается проведение спортивных и физкультурных мероприятий на улице при условии участия одновременно не более 100 человек, без зрителей; проведение групповых экскурсий до 15 человек увеличивается, не только индивидуальные. Разрешается использование бассейнов при проведении тренировок на спортивных объектах, в залах физкультурно-спортивных организаций, фитнес-центров, школ и детских садов", - сообщил Никитин, добавив, что предприятиям общественного питания разрешается организовывать банкеты.

В пресс-службе правительства Новгородской области ТАСС уточнили, что указ с новыми изменения губернатор подпишет во вторник. В ходе заседания оперативного штаба Никитин также пояснил, что увеличивается и разрешенное количество участников конференций и семинаров - до 100 человек. Кроме того, губернатор поручил министерству труда и социальной защиты населения региона составить график выхода из самоизоляции стационарных социальных учреждений. 20 апреля власти региона перевели сотрудников стационарных учреждений социального обслуживания на 14-дневный режим работы, при этом экстренный прием пациентов вели только дежурные стационарные соцучреждения.

"Мы начинаем работу по постепенному выведению социальных учреждений из режима самоизоляции. В ближайшее время откроем детские приюты, потому что детям, которые там находятся, также нужно готовиться к школе", - сказал Никитин.

Как отметил губернатор, сохраняются такие ключевые ограничения как запрет на работу детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов в торгово-развлекательных центрах и массовых мероприятий.

По данным регионального оперштаба, на 17 августа в Новгородской области зарегистрировано 4 050 (плюс 21 за последние сутки) случаев заражения коронавирусом, 3 227 жителей региона выздоровели и выписаны из больницы, 66 умерли.