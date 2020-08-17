Зампред комитета Думы предлагает обеспечивать учителей защитными экранами вместо масок

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил обсудить возможность обеспечения учителей в школах защитными экранами вместо медицинских масок для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и создания более комфортных условий ведения уроков.

Как сообщила ранее пресс-служба Минпросвещения России, регионы будут самостоятельно принимать решение об обязательном ношении масок школьными учителями, руководствуясь эпидемической ситуацией.

"Думаю, что вектор правильный. Живое обучение в школе гораздо лучше дистанционного, но угроза заражения коронавирусом сохраняется, поэтому все должны быть защищены - и дети, и учителя", - сказал Огуль журналистам.

При этом депутат предложил "подумать над тем, чтобы маски заменить на защитные экраны". "Все-таки провести в трехслойной медицинской маске целый рабочий день - это серьезное испытание. Дышать в ней неудобно, говорить придется громко, чтобы тебя услышали дети с последних парт. Да и видеть лицо и мимику педагога для детей - важный элемент обучения", - указал зампред комитета.

"Конечно, необходимо обеспечить учителей такими экранами, чтобы они не тратили на это собственные средства. На самом деле, если принять во внимание, что маску необходимо менять каждые три часа, гораздо выгоднее один раз приобрести каждому учителю защитный экран. Считаю, что этот вопрос должен также проработать Роспотребнадзор и дать свое официальное заключение, времени до первого сентября не так много", - резюмировал Огуль.

Согласно информации пресс-службы Минпросвещения, министерство совместно с Роспотребнадзором подготовило комплексный перечень мер по предотвращению распространения коронавируса. Он включает уборку и проветривание помещений, усиление дезинфекционного режима, создание необходимых условий для соблюдения правил личной гигиены, проработку вопросов графиков и расписаний школьный занятий и другие аспекты.