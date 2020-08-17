В парках Саратовской области с 18 августа вновь начнут работать аттракционы

САРАТОВ, 17 августа. /ТАСС/. Работа аттракционов в парках Саратовской области, приостановленная в связи с пандемией коронавируса, возобновляется с 18 августа, сообщает в понедельник оперативный региональный штаб.

"С завтрашнего дня в Саратовской области разрешена работа аттракционов в парках отдыха", - говорится в сообщении, распространенном оперативным штабом.

Уточняется, что посетить аттракционы можно будет только при соблюдении противоэпидемических правил - обязательными будут ношение масок и социальное дистанцирование.

По данным штаба, всего в регионе с начала пандемии подтверждено 11 018 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 6 791 человек.