{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В парках Саратовской области с 18 августа вновь начнут работать аттракционы

При этом отдыхающим придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию

САРАТОВ, 17 августа. /ТАСС/. Работа аттракционов в парках Саратовской области, приостановленная в связи с пандемией коронавируса, возобновляется с 18 августа, сообщает в понедельник оперативный региональный штаб.

"С завтрашнего дня в Саратовской области разрешена работа аттракционов в парках отдыха", - говорится в сообщении, распространенном оперативным штабом.

Уточняется, что посетить аттракционы можно будет только при соблюдении противоэпидемических правил - обязательными будут ношение масок и социальное дистанцирование.

По данным штаба, всего в регионе с начала пандемии подтверждено 11 018 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 6 791 человек.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
Линейки 1 сентября в Тульской области проведут только для первоклассников и выпускников
Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
Читать полностью