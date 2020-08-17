СПЧ Башкирии сообщил о нескольких десятках задержанных активистов на горе Куштау

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Полиция задержала от 70 до 90 человек, выступавших против разработки горы (шихана) Куштау в Башкирии на выходных. Еще 34 человека по решению суда уже получили до 15 суток административного ареста, эта мера будет обжалована, сообщила ТАСС в понедельник член Совета по правам человека при главе республики Зульфия Гайсина.

Акции выступающих против разработки башкирских шиханов активистов проходят с начала августа. Ранее сообщалось, что 15 августа во время одной из них были задержаны 22 человека. По данным властей, в результате столкновений активистов с полицией 15 и 16 августа есть пострадавшие с обеих сторон.

"От 70 до 90 человек были задержаны на Куштау, но официально никто нам эту информацию не подтвердил. Есть люди, по которым Ишимбайский суд уже рассмотрел протоколы об административном правонарушении, и вчера им назначали наказание в виде административного ареста на сроки от 1 до 15 суток, но в среднем это 6-7 суток ареста. В Салавате в спецприемнике содержится 15 человек, в Стерлитамаке - 9, в изоляторе временного содержания Ишимбая - 8, Аургазинского района - 2 человека, эта информация уже точная", - сообщила Гайсина.

Во вторник члены СПЧ планируют выехать в места содержания арестованных для обжалования постановления суда, они намерены добиться освобождения людей. "Завтра мы выезжаем на места, в изоляторы и спецприемники для того, чтобы помочь людям оформить жалобы и доставить их в суд Ишимбая, чтобы послезавтра административные дела были пересмотрены Верховным судом республики. Возможно, у нас получится снизить сроки ареста либо прекратить производство по административным делам", - добавила собеседница агентства.

По словам Гайсиной, в понедельник суд Ишимбая по итогам рассмотрения административных дел уже выносил решения не об аресте, а о привлечении задержанных к штрафам от 300 до 1 тыс. рублей.

В 2019 году планы Башкирской содовой компании (БСК) по разработке шихана Куштау вызвали недовольство жителей, которые стали размещать в интернете петиции за его сохранение, также активисты проводили акцию за защиту уникальной горы. 29 июля этого года, как ранее сообщал ТАСС, на горе началась вырубка леса, которая вызвала негативную реакцию активистов и жителей близлежащих населенных пунктов. 9, 15 и 16 августа были проведены акции в защиту шихана, в результате несколько десятков человек задержаны.