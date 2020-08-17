Россиянка с детьми, отобранными соцслужбами Италии, вернулась в Россию

РИМ, 17 августа. /ТАСС/. Российская гражданка Анна Варганова, приостановленная ранее в родительских правах в Италии, где проживала, вернулась с двумя несовершеннолетними детьми в Россию. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ.

"Сообщаем об успешном завершении длившегося на протяжении года процесса, связанного с приостановлением на территории Италии в родительских правах гражданки России Анны Варгановой. Благодаря слаженной работе российских дипломатов в Стамбуле, Риме и Бухаресте назначенный российскими компетентными органами попечитель прибыл в Италию и после завершения всех необходимых юридических формальностей вернулся с детьми и их биологической матерью на родину", - говорится в сообщении.

Подробности данного процесса не уточняются.

Год назад в социальных сетях появилась история проживающей в Бари 41-летней Анны Варгановой, которая утверждала, что социальные службы забрали у нее 5-летнего сына, рожденного в Италии вне брака и имеющего российское гражданство.

В посольстве РФ ознакомились с постановлением суда о временном приостановлении родительских прав россиянки и сообщили, что оно имеет обоснование.

В мэрии Бари ТАСС указали, что социальные службы действуют в интересах матери и ребенка и "исходят из их физического и психологического состояния". Там также сообщили, что женщина много лет находится на попечении социальных служб "по разным причинам". В России у женщины есть родственники, которые выразили согласие взять на себя заботу о семье.