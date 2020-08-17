Поисковики установили имя пилота самолета, потерпевшего крушение в районе Курской битвы

КУРСК, 17 августа. /ТАСС/. Поисковики отрядов "Честь и долг" и "Славяне" установили имя пилота истребителя Як-7Б, поднятого в Поныровском районе Курской области, где в июле 1943 года в первые дни Курской битвы проходили ожесточенные бои. Останки уроженца Нижегородской области перезахоронят в сентябре, сообщила пресс-служба администрации Курской области.

"Установлен пилот найденного военного самолета Як-7Б в Поныровском районе. Это младший лейтенант Петров Михаил Иванович, он родился в 1920 году в деревне Кишикино Павловского района Горьковской (Нижегородской) области. В июле 1943 года не вернулся с боевого задания", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

В день гибели Петрова во время Курской битвы восемь самолетов Як-7Б вели воздушный бой с четырнадцатью Fw-190 и сбили пять из них. В сражении погибли трое советских летчиков. Один из самолетов 77 лет спустя обнаружили и подняли на поверхность поисковики отрядов "Честь и долг" и "Славяне". В настоящее время поисковики разыскивают родственников пилота, перезахоронить его останки планируется в сентябре.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений Второй мировой войны. В ней были разгромлены 30 немецких дивизий, потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными; потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России.