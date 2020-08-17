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Пандемия COVID-19

В Астраханской области назвали группы лиц, которые будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус

Это необходимо для того, чтобы сократить очередность и увеличить скорость обработки исследований

АСТРАХАНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Тестирование на новый коронавирус по методике ПЦР (полимеразная цепная реакция) в Астраханской области будут проводить только пациентам, идущим на плановую госпитализацию, спортсменам, а также работникам социальных и медицинских учреждений, сообщил министр здравоохранения региона Алексей Спирин на заседании рабочей группы по коронавирусу в понедельник.

Сейчас ПЦР-тесты берут у всех жителей Астраханской области с подозрением на коронавирус, но результаты приходится ждать от одной до двух недель из-за высокой нагрузки на лаборатории.

"Такое тестирование положено только тем пациентам, которые идут на плановую госпитализацию, работникам социальных и медицинских учреждений, спортсменам сборных команд и больным, которые находятся на больничном либо в госпиталях, с целью проведения их выписки. Остальным будут делать ИФА-исследования. Это относится также к представителям силовых и правоохранительных структур, чиновникам органов исполнительной власти", - сказал Спирин.

Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы сократить очередность и увеличить скорость обработки исследований.

Как уточнили в пресс-службе областной администрации, со слов Спирина в лабораторию Александро-Мариинской областной клинической больницы в ближайшее время поступит дополнительный аппарат для проведения ПЦР-тестов. "Также размещен заказ на закупку еще шести аналогичных аппаратов для увеличения мощности лабораторий", - уточнили в пресс-службе.

По последним данным областного Минздрава, в Астраханской области зафиксировано 5 229 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 4 297 человек, 59 пациентов умерли.

Теги
РоссияАстраханская областьПандемия COVID-19
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