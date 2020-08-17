Глава Башкирии подтвердил на встрече с активистами, что разработка горы Куштау остановлена

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Разработка шихана (горы) Куштау в Ишимбайском районе Башкирии не будет производиться, если не будет достигнут компромисс между общественностью и Башкирской содовой компанией (БСК). Об этом глава республика Радий Хабиров сообщил на встрече с экоактивистами.

"Значительное количество людей считают, что Куштау надо сохранить. Моя позиция: если нет компромисса, значит Куштау не разрабатывается. Нет компромисса - Куштау не разрабатывается", - сказал он. Хабиров согласился с мнением одной из участниц встречи о том, что ситуация вокруг Куштау является не только конфликтом интересов, но и ценностей.

Ранее Хабиров приехал на Куштау к жителям, выступающим против промышленной разработки шихана. Он попросил людей разойтись по домам, пообещав вместе найти компромиссное решение сырьевого вопроса для Башкирской содовой компании (БСК). В первую очередь он предложил создать координационный совет, куда должны были войти делегаты от движения экоактивистов.

Акции защитников башкирских шиханов проходят с начала августа. Ранее сообщалось, что 15 августа во время одной из них были задержаны 22 человека, в понедельник член Совета по правам человека при главе республики Зульфия Гайсина сообщила ТАСС, что полиция задержала от 70 до 90 человек, еще 34 человека по решению суда уже получили до 15 суток административного ареста, это будет обжаловано. По данным властей, в результате столкновений активистов с полицией есть пострадавшие с обеих сторон.