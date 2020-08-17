Власти Удмуртии до конца года представят стратегию развития региона до 2030 года

ИЖЕВСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии к декабрю намерены разработать стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года, она будет содержать в том числе отраслевой и кластерный разделы, сообщил журналистам на пресс-конференции глава республики Александр Бречалов.

"Пандемия внесла свои коррективы, но мы, несмотря на то, что ситуация изменилась значительно с исходных данных, мы решили эту работу доделать и в декабре, в этом году стратегию представим. Работу мы эту проделываем с аналитическим центром при правительстве Российской Федерации, процесс мы запустили. Двумя командами проводим достаточно хорошую работу. Стратегия - документ публичный, это связующий элемент содержательной части и принципов его подготовки. Каждый житель Удмуртии должен знать, когда произойдут конкретные изменения именно в том районе, городе, где он живет", - сказал Бречалов.

По его словам, стратегия, помимо классической аналитической части, будет включать в себя механизмы реализации и сроки поставленных стратегических целей в двух плоскостях: отраслевой и территориальной (кластерной).

"Важно понимать, что ресурсы севера региона отличаются от юга, и нужно эффективно их использовать. С точки зрения эффективных экономических инструментов я вижу грамотное межмуниципальное взаимодействие, чего не было в стратегии 2009 года. Условно говоря, зачем строить два досуговых комплекса в соседних муниципалитетах, если можно построить один многопрофильный с учетом территориальной особенности", - уточнил глава региона.

Он также отметил, что в стратегии будет 12-15 отраслевых разделов - приоритетных направлений. Каждый из них будет выстроен по единой структуре, а кластерные разделы будут включать в себя описание территориальных зон развития Удмуртской Республики. Всего в стратегии предполагается семь таких зон развития. Для каждой зоны будут определены преобладающие экономические специализации и ведущие межмуниципальные инвестиционные проекты. При этом основным базовым элементом новой стратегии станет экономика.

Как отметил заместитель руководителя аналитического центра при правительстве РФ Михаил Прядильников, все рабочие документы региона от бюджета, государственных программ, национальных проектов будут объединены в стратегию. "Такой подход к структуре стратегии позволит получить максимально рабочий вариант. Мы отталкиваемся от того, что стратегия должна быть в первую очередь рабочим документом для органов власти и критерием оценки их деятельности для жителей региона. Надеемся на вовлеченность всех жителей в процесс создания стратегии", - сказал Прядильников.