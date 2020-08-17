Капремонт теплотрассы с износом в 90% в Североморске завершен досрочно

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 17 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт магистральной теплотрассы с износом в 90% в Североморске Мурманской области завершен на полторы недели раньше графика. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин в ходе проверки готовности объектов к предстоящему отопительному сезону.

"Это достаточно знаковый для Североморска проект, с 1976 года эта труба не менялась. <…> Все работы по прокладке новой теплотрассы завершены, все технологически значимые, осталось благоустройство, меньше двух месяцев ушло на то, чтобы все сделать. Это на полторы недели раньше, чем было у нас по графику. Сегодня мы ожидаем, что потребители получат горячую воду", - сказал Сердечкин.

Он добавил, что износ этой тепломагистрали, снабжающей теплом 49 многоквартирных домов и 15 социально значимых объектов, составлял уже 90%. На реализацию проекта по модернизации системы теплоснабжения в Североморске из областного и местного бюджетов было направлено более 80 млн рублей.

Еще один объект на особом контроле вице-губернатора и регионального министерства энергетики и ЖКХ - котельная в одном из районов Мурманска, в Росляково, где в этом году выполняются работы по установке новой дымовой трубы высотой 60 метров. Подготовительные мероприятия полностью завершены, подрядчик приступил к монтажным работам. Конструкция будет собрана в несколько этапов, предварительно все элементы обшиваются теплоизоляцией и оцинкованной сталью, установка деталей производится при помощи подъемных кранов. Срок завершения работ - до 25 августа.

"На этом объекте активными темпами ведутся сложные с технической точки зрения работы, но отставаний от графика на сегодняшний день нет. Котельная в Росляково - одна из почти 130, расположенных в Мурманской области, которая также должна быть на 100% готова к началу отопительного сезона, не позднее 1 сентября", - подчеркнул Сердечкин.