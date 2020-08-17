Центр цифровых компетенций будет создан в Димитровграде

УЛЬЯНОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Жители Ульяновской области смогут воспользоваться помощью цифровых консультантов при получении госуслуг в Центре цифровых компетенций, который будет создан в городе Димитровграде. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"В Ульяновской области планируется создать Центр цифровых компетенций. Он будет располагаться на площадке Димитровградского автоагрегатного завода", - отмечается в сообщении.

В центре жители смогут получить бесплатный доступ к Единому порталу государственных услуг и другим информационным ресурсам. Здесь можно будет получить госуслуги онлайн и при необходимости воспользоваться консультацией специалистов. Одной из новых функций станет работа цифровых консультантов, которые будут помогать гражданам в урегулировании споров при получении услуг в электронном виде и во взаимодействии заявителей с контрольно-надзорными органами, органами власти и местного самоуправления по принципу общественных приемных.

"Здесь будут работать цифровые консультанты, которые будут осуществлять регистрацию граждан, подтверждать личность, восстанавливать пароль для входа в личный кабинет портала Госуслуг, консультировать их при создании личных цифровых профилей. Кроме того, они будут помогать устанавливать электронные приложения на мобильные устройства, с помощью которых заявители также будут получать необходимые услуги", - приводятся в сообщении слова директора областного государственного казенного учреждения "Правительство для граждан" Светланы Опенышевой.

В Центре цифровых компетенций также планируется проводить курсы цифровой грамотности для населения. В декабре 2019 года в центральном многофункциональном центре Ульяновска уже началось обучение граждан основам компьютерной грамотности и работе с цифровыми сервисами. Всего с конца 2019 года по март 2020 года участниками курсов стали свыше 100 человек.

Прорабатывается также возможность размещения на базе учреждения Центра управления городом. Подобные Центры цифровых компетенций в дальнейшем будут открываться и в районах области.