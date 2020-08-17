С 1 сентября в Ярославской области будет бесплатное питание для начальной школы

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что с нового учебного года в регионе вводится бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов, осенью в школы там пойдут более 58 тыс. учеников начальной школы.

"С нового учебного года для учеников начальной школы в регионе будет организовано бесплатное горячее питание. В рамках поручения президента России Владимира Владимировича Путина, внес в областную думу законопроект об изменении социального кодекса Ярославской области", - написал Миронов в Facebook.

Ярославская облдума рассмотрит изменения в кодекс 18 августа. Как уточняет пресс-служба правительства области, проект областного закона предусматривает предоставление бесплатных завтраков учащимся первой смены и обедов - учащимся второй смены. Льготы для некоторых категорий школьников, имеющих право на двукратное бесплатное питание, сохранятся.

Ярославская область получит федеральную субсидию на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы, отметил Миронов. "Размер субсидии составит 171 миллион рублей, более 70 миллионов рублей мы выделим из областного бюджета. Уверен, что решение этого вопроса сделает процесс обучения комфортнее для детей", - написал губернатор.