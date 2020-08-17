Более 1,3 тыс. медработников в Тульской области заразились коронавирусом за время пандемии

ТУЛА, 17 августа. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией за время пандемии было подтверждено более чем у 1,3 тыс. работников учреждений здравоохранения Тульской области, из них 732 находились при исполнении обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"За весь период пандемии в Тульской области коронавирусом заболели более 1300 сотрудников медицинских организаций, в том числе 732 медика, находившихся при исполнении трудовых обязанностей", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, почти 600 из числа заразившихся на работе медиков уже получили положенные меры материальной поддержки из федерального и регионального бюджетов. Губернатор Алексей Дюмин поручил областному правительству продлить эти выплаты за счет регионального бюджета по сентябрь 2020 года.

В Тульской области, по информации регионального Минздрава, на данный момент лечение в стационарах проходят 454 человека, из них семь детей, в реанимации находится 41 человек, 10 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом из 1 076 коек в инфекционных госпиталях свободны 622. "В регионе отменено большинство ограничений. На данном этапе нам важно не допустить осложнения ситуации. <...> Работа регионального штаба по коронавирусу продлевается до нового года", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Режим повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса введен в Тульской области с 16 марта, сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. Большая их часть уже отменена, возобновили работу торговые центры, непродовольственные рынки и ярмарки, предприятия общепита, учреждения спорта, библиотеки, музеи. Открылись кинотеатры, снят запрет на деятельность фуд-кортов в торговых центрах, началось проведение профосмотров и диспансеризации в поликлиниках для всех граждан, кроме жителей старше 65 лет и людей с хроническими болезнями. С 1 сентября разрешается проводить концерты, спектакли и цирковые представления в помещениях учреждений культуры, действие масочного режима в общественных местах продлено до 31 августа.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 17 августа, в регионе лабораторно подтверждено 8 857 случаев заражения коронавирусом, 30 - за последние сутки, с начала пандемии выздоровели 7 533 человека, 293 умерли.