Детские сады в Нижнем Новгороде возобновят работу с 19 августа

ТАСС, 17 августа. Детским садам в Нижнем Новгороде будет разрешено возобновить работу с 19 августа. Об этом сообщил в понедельник исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев в своем аккаунте в Instagram.

"Детские сады в Нижнем Новгороде открываем со среды. Только что закончился оперативный штаб по ситуации с коронавирусной инфекцией, на котором было принято такое решение", - отметил Шалабаев.

По данным пресс-службы мэрии Нижнего Новгорода, на сегодняшний день работают 1 740 дежурных групп в 312 детских садах города, их посещают 15 276 детей. Средняя наполняемость групп составляет девять человек.

"Родителям нужно подготовить стандартные медицинские справки. На входе будем замерять температуру и в течение дня следить за состоянием детей. Будет проводиться ежедневное обеззараживание групп, обработка игровых комплексов", - написал Шалабаев.

Он уточнил, что работа детсадов будет выстроена так, чтобы дети из разных групп не пересекались ни в помещении детского сада, ни на игровой площадке.

В Нижегородской области, по данным на 17 августа, подтверждено 25 878 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 22 712 пациентов выписаны после выздоровления, 433 человека умерли.