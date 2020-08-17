СПЧ обратился в Генпрокуратуру РФ в связи с началом разработок на горе Куштау

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Члены комиссии по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) просят Генеральную прокуратуру РФ провести проверку законности рубки леса и начала геологоразведочных работ на горе Куштау. Об этом говорится в заявлении комиссии, размещенном на сайте СПЧ.

"Постоянная комиссия просит Генеральную прокуратуру РФ провести проверку законности рубки леса и начала геологоразведочных работ на горе Куштау. Мы призываем Башкирскую содовую компанию немедленно остановить работы на горе Куштау и приступить к обсуждению ситуации с представителями науки и общественности республики", - говорится в заявлении.

В СПЧ считают, что Башкирская содовая компания должна в кратчайшие сроки представить проект модернизации предприятия с использованием наилучших доступных технологий, предусматривающий отказ от использования известняка Башкирских шиханов. Комиссия также считает недопустимым применение насилия к мирным гражданам, "защищающим национальное достояние", равно как и к сотрудникам силовых структур.

Заместитель прокурора республики Виктор Логинов на встрече экоактивистов с главой региона сообщал, что прокуратура Башкирии проведет проверку по итогам акции против разработки шихана, дав оценку действиям всех лиц, которые принимали участие в протесте, независимо от их должностей.