Санатории Чувашии примут на реабилитацию порядка 4 тыс. перенесших коронавирус жителей

ТАСС, 17 августа. Реабилитация после коронавируса будет организована до конца года в двух санаториях Чувашии для порядка 4 тыс. жителей республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

Ранее врио главы республики Олег Николаев сообщал, что половину затрат на реабилитацию пациентов, перенесших коронавирус, власти Чувашии намерены возмещать из бюджета республики. По его словам, речь идет о компенсации проживания и питания в круглосуточном стационаре, потому что затраты на дневной стационар полностью компенсируются системой обязательного медицинского страхования (ОМС).

"До конца года в здравницах смогут поправить свое здоровье 2 тыс. жителей республики. Еще столько же переболевших смогут лечиться в условиях дневного стационара", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя председателя кабинета министров Чувашии Аллы Салаевой, за льготной путевкой на санаторно-курортное лечение можно будет обратиться в санатории "Надежда" и "Чувашиякурорт". Курс реабилитации будет продолжаться 10-12 дней и будет включать высококвалифицированную медицинскую помощь, пятиразовое питание и процедуры. При этом его стоимость обойдется жителям в 10-11 тыс. рублей, поскольку 70% стоимости будет компенсироваться за счет бюджета региона и Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии на 17 августа зарегистрировано 7 309 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 5 512 человек, умерли 68 пациентов.