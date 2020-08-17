В Самарской области возобновили проведение диспансеризации и медосмотров

ТАСС, 17 августа. Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров возобновлено в поликлиниках Самарской области в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по решению регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции с 17 августа в поликлиниках губернии возобновляется проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров", - говорится в сообщении.

По данным портала стопкоронавирус.рф, Самарская область находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В регионе выявлено 7 620 случаев заражения, 5 776 пациентов выздоровели, 117 человек умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 21,6 млн человек, свыше 775 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 927 745 случаев заражения, выздоровел 736 101 человек, умерли 15 740. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.