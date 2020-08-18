Россияне рассказали, какие качества ценят в начальстве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Порядка трети россиян (33%) больше всего ценят в начальстве профессионализм. Еще 19% указали на хорошее отношение к коллективу со стороны руководства, об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Больше всего респондентов (33%) отметили, что в их начальнике им нравится профессионализм. 29% опрошенных указали, что их руководитель ответственно относится к работе, а 27% отметили нацеленность начальства на результат. Хорошее отношение к коллективу со стороны руководства заметили 19% участников исследования", - говорится в тексте исследования.

Опрос также показал, что 16% респондентов уважают начальство за личные качества, а 14% - за чувство юмора. Каждый десятый россиянин оценил гибкость руководства в решении рабочих вопросов, 9% - принципиальность. В варианте "Другое" опрошенные чаще всего указывали, что никакие особенные качества в своих начальниках не ценят.

При этом большинство респондентов (71%) получают поддержку от своего руководства. Только 29% жителей России отметили, что поддержки от начальников не чувствуют совсем.

Кроме того, 44% опрошенных рассказали, что их руководители часто выделяют для себя "любимчиков" среди коллектива, 19% респондентов также заметили, что это происходит среди их начальства, но редко. Треть участников исследования вообще не замечают, что из их рабочей группы кого-то особенно выделяют. А еще 4% респондентов отметили, что сами являются "любимчиками" своего начальника.

Исследование проводилось в августе текущего года. В нем приняли участие более 5 тыс. человек старше 18 лет во всех округах России.