Учителя единственной в строящемся микрорайоне в Ростове школы получили служебные квартиры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Около 50 учителей Ростова-на-Дону получили в понедельник квартиры в микрорайоне "Суворовский". Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, большинство специалистов работает в местной школе.

Первая школа открылась в микрорайоне "Суворовский" Ростова-на-Дону, жители которого неоднократно жаловались властям на отсутствие необходимой инфраструктуры, 2 сентября прошлого года. Образовательное учреждение построено в рамках нацпроекта "Образование".

"Сегодня, 17 августа, Василий Голубев поприветствовал специалистов сферы образования, которым предоставлены служебные квартиры в микрорайоне "Суворовском". Большинство новоселов, получивших служебное жилье, трудится в школе, которая была открыта год назад в новом микрорайоне Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

Губернатор напомнил, что в июне 50 квартир получили медики, а в преддверии нового учебного года такой подарок сделан педагогам. "У нового района донской столицы появился новый импульс для развития, причем не только территориального. К лучшему изменить жилищные условия - значит помочь сосредоточиться учителям на самой важной их работе - обучении и воспитании детей", - привели в пресс-службе слова главы региона.

Сообщалось, что 1 сентября в Ростовской области в первый класс пойдет рекордное число учеников - 50 тысяч. К новому учебному году завершается подготовка 1 137 школ и школ-интернатов. Как ранее сообщал губернатор, новый учебный год в области планируется начать в традиционном формате.

О микрорайоне

Микрорайон "Суворовский" расположен на северо-западной окраине Ростова-на-Дону. Его строительство началось в 2012 году. Сейчас здесь проживают до 40 тыс. человек, построено уже 60 жилых домов, в этом году появится еще шесть. Ранее власти сообщали, что к 2025 году в "Суворовском" планируется построить более 4,5 млн кв. м жилья, и проживать здесь будут уже более 200 тыс. человек.

Жители микрорайона неоднократно обращались к федеральным властям с жалобой на то, что инфраструктурное развитие микрорайона значительно отстает от темпов жилищного строительства и заселения.