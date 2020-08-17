Омбудсмен Петербурга поможет женщине, сбежавшей с детьми от экс-мужа из Норвегии

ТАСС, 17 августа. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина взяла на контроль дело гражданки Эстонии Анны Финсераасен, сбежавшей с двумя несовершеннолетними дочерьми в Россию от бывшего мужа, подданного Норвегии, которого она подозревает в домогательствах к собственным детям. Об этом сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Финсераасен скрывается в России от бывшего мужа более полугода. Суд присудил мужчине единоличную опеку над детьми, Финсераасен не смогла оспорить это решение и сбежала с дочерьми в Россию. 4 января 2020 года они прилетели в Москву, а оттуда в один из монастырей в Ярославской области. Анне помогли правозащитники, которые нашли бесплатный приют и устроили девочек в школу, уточняется на сайте детского омбудсмена.

"Изучив вступившие в силу постановления суда Эстонской Республики, а также все представленные материалы, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге уделила особое внимание позиции эстонских сотрудников службы защиты детей и ознакомлению с комплексным психолого-психиатрическим заключением экспертов. <...> А. В. Митянина встретилась с ней [Финсераасен] и ее представителем и взяла ситуацию под свой личный контроль", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, женщине предоставлено временное убежище на территории России.

"Ей было предоставлено временное убежище сроком один год - до апреля 2021 года", - проинформировали в пресс-службе.

В настоящее время женщина с детьми находится в Санкт-Петербурге.