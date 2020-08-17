В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 677 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, улучшилась, о чем свидетельствует статистика. Всего в городе выявлено 253 064 случая заражения, из них 690 за последние сутки. Выздоровели 197 962 человека. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 819. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.