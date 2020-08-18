Русское географическое общество отметит 175-летие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО), сотрудники которого во вторник празднуют 175-летие организации, отметит юбилей выставками, кинопоказами и квестами в различных городах России. В Санкт-Петербурге, где появилось общество, в честь праздника будет дан залп из пушки Петропавловской крепости. По словам представителя петербургского отделения общества, в день основания РГО в России также впервые пройдет новый государственный праздник - День географа.

Кроме того, впервые пройдет акция "Ночь географии", рассказали в пресс-службе РГО. На данный момент зарегистрировано более 50 площадок для проведения акции по всей стране и за рубежом. Каждая площадка будет представлять свои мероприятия, с которыми можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте РГО. Акция стартует после 18:00 мск.

Праздничные мероприятия в Санкт-Петербурге и Москве

В Петербурге, где было учреждено РГО и находится историческое здание его штаб-квартиры, практически весь день будут проходить тематические мероприятия, рассказали ТАСС в местном отделении общества.

"Утром представители руководства РГО и администрации Петербурга в Петропавловской крепости возложат цветы к могиле императора Николая I, к надгробной плите первого председателя общества - великого князя Константина Николаевича и памятной доске четырем великим князьям, расстрелянным в 1919 году", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, практически параллельно на Волковском лютеранском кладбище Петербурга пройдет возложение цветов к могиле одного из основателей РГО, автора первого устава общества Федора Литке. "Церемонию в Петропавловской крепости завершит полуденный выстрел с Нарышкина бастиона, посвященный юбилейной дате", - отметила она.

После этого в штаб-квартире РГО состоится церемония гашения памятной марки, посвященной 175-летию. Кроме того, здании общества будут открыты две тематические выставки - "175 лет изучения России: география, этнография, статистика" и "Прогулка вокруг света". Гостям церемонии представят уникальные издания и документы из фондов РГО, отреставрированные за последнее время. В частности, экземпляр "Атласа Российского" 1745 года - первого официального атласа, охватившего территорию всей Российской империи.

В Москве к празднованию юбилея можно будет присоединиться в парках "Бабушкинский", "Сад культуры и отдыха им. Баумана", "Фили" и "Зарядье", где пройдут кинопоказы, посвященные экспедициям Петра Семенова-Тян-Шанского, полярника Владимира Русанова, а также фильмы об известном фотографе Тибета Гомбожабе Цыбикове и селекционере Николае Вавилове. В этот день в Саду им. Баумана в Москве откроется выставка "Центральная Азия в фотообъективе Б. Л. Громбчевского". В экспозиции под открытым небом будут представлены уникальные фотографии из фондов Научного архива РГО.

Памятные стелы, тематические трамваи и экспедиции

Как сообщил ТАСС руководитель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка, в регионе к юбилею запланированы около 300 мероприятий, самые активные территории - Новороссийск, Брюховецкий район и Краснодар.

"Из наиболее значимых мероприятий: непосредственно 18 августа состоятся церемония открытия скульптурной композиции "45-я параллель", ожидается несколько видеомостов с иностранными государствами и известными людьми нашей страны. Мы запускаем первый в стране проект тематических трамваев Русского географического общества, начнут курсировать три трамвая из золотого фонда РГО, которые будут посвящены известным путешественникам и исследователям", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии, 18 августа республика примет участие в акции "Ночь географии". "Национальная библиотека Чувашской Республики в рамках акции совместно с членами клуба любителей путешествий "Мечтатели" проведет онлайн-встречу с участниками парусной экспедиции "Камское Устье - Самарская Лука 2020" Петром Бритвиным и Андреем Хромовым. Путешественники расскажут о походе, организованном в июле на разборном парусном катамаране "Мечтатель" по маршруту: Камское устье - Булгар - Ульяновск - Тольятти - Самарская Лука", - уточнили в пресс-службе. Трансляция встречи пройдет на YouTube-канале Национальной библиотеки Чувашии.

В Новосибирском отделении РГО рассказали, что в честь 175-летия общества в регионе стартовала научная экспедиция на Камчатку. "Участники проекта поднимутся на вулканы Мутновский, Горелый, Плоский Толбачик, посетят пещеры и каньоны, пройдут на каяках по Авачинской бухте, встретятся с учеными в музее "Вулканариум". В день юбилея РГО, 18 августа, путешественники отметят праздник у подножия вулкана Горелый, а также примут участие в акции "Ночь географии" и проведут лекцию о вулканах", - говорится в сообщении. Экспедиция продлится до 28 августа, в ее состав вошли 18 человек.

Как сообщила ТАСС представитель томского отделения РГО Юлия Калюжная, в здании РГО и геолого-географическом корпусе Томского госуниверситета в день юбилея появятся таблички с именами томских географов, а в сквере путешествий в центре Томска пройдет "Ночь географии", в ходе которой студенты смогут больше узнать об обществе и вступить в его ряды.

"Также в селе Бакчар (Томской области) мы открываем памятную стелу. Это будет указатель на знаменитые Васюганские болота (одного из крупнейших болот в мире, которое входит в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО). По сути, это первый шаг, чтобы сделать Бакчар центром экотуризма региона. Там же в течение года, я думаю, откроется молодежный центр, где будут готовить экологов и егерей для работы с болотами, и офис бакчарской дирекции администрации заповедника (Васюганские болота)", - сказала собеседница агентства.

День географа

В пресс-службе РГО подчеркнули, к годовщине основания организации приурочено проведение в России первого Дня географа - нового ежегодного государственного праздника.

"В этом году в день основания общества мы впервые официально, на государственном уровне отмечаем День географа. Учреждено почетное звание "Заслуженный географ России". Все это яркие примеры того, как восстанавливается престиж дела, которому мы служим", - приводит пресс-служба слова из поздравления президента РГО Сергея Шойгу.

Он добавил, что сегодня ни один проект РГО не был бы успешным без людей, которые с поразительной энергией и энтузиазмом вовлекаются в работу, участвуют в экспедициях, становятся волонтерами. Шойгу напомнил, что за последнее время была из руин восстановлена Константиновская батарея, организованы экспедиции Кызыл-Курагино, очистка Арктики, комплексное исследование Курильских островов, кругосветная экспедиция в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими моряками, уникальные погружения специалистов Центра подводных исследований РГО.

Об РГО

18 августа 1845 года император Николай I издал повеление о создании Русского географического общества (РГО), "коего цель состоит в разрабатывании отечественной географии, статистики и этнографии". Сегодня РГО является старейшей из действующих российских общественных организаций.

Общество имеет две штаб-квартиры. Основная (историческая) находится в Санкт-Петербурге. С 1862 года она располагалась в доме Министерства народного просвещения на Фонтанке, в 1907-1908 годах было построено собственное здание РГО по проекту архитектора Гавриила Барановского в Демидовом переулке (ныне - пер. Гривцова).

В январе 2013 года была открыта штаб-квартира в Москве в здании на Новой площади, где в ХIX веке находился Доходный дом Московского купеческого общества (в 1920-е годы - общежитие этнологического факультета МГУ).

Научный архив РГО, расположенный в Санкт-Петербурге, является старейшим и единственным в России специализированным географическим архивом (образован одновременно с Обществом в 1845 году). Он насчитывает 63,2 тыс. единиц хранения: документы, этнографические коллекции (более 13 тыс. единиц), фотоархив (более 3 тыс.), 144 личных фондов географов и путешественников.

Членами Общества на добровольной основе могут быть совершеннолетние лица различных национальностей, вероисповедания и места проживания - граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, а также общественные объединения. Сегодня в РГО состоит более 23 тыс. членов, организация располагает 85 региональными отделениями.