В Минске акции протеста завершились манифестациями у двух СИЗО, где еще есть задержанные

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Массовые акции протеста, которые проходили в Минске в понедельник, завершились вечером походом к зданиям двух СИЗО, где еще остаются задержанные за участие в манифестациях против итогов президентских выборов.

Сначала несколько тысяч человек переместились с площади Независимости к воротам СИЗО №1 на улице Володарского. Здесь, как полагают представители оппозиции, содержится, в частности, блогер Сергей Тихановский. Ему было отказано в регистрации на выборах президента и вместо него свою кандидатуру выставила его супруга Светлана, которая, по сути, возглавила в эти дни объединенный штаб оппозиции. Собравшиеся, которые заполнили всю проезжую часть перед СИЗО, скандировали: "Выпускай".

Затем часть митингующих двинулась к СИЗО на улицу Окрестина, куда после первых столкновений манифестантов с силами правопорядка в начале минувшей недели свозили всех задержанных. Основная часть из них была затем отпущена, но те, кому успели оформить административные дела, отбывают назначенное наказание. Там разбит лагерь волонтеров, которые стараются помогать приходящим туда людям юридическими советами, раздают воду и готовы оказать первую медицинскую помощь в случае необходимости. Они же обратились к протестующим с призывом не приближаться к воротам СИЗО во избежание эскалации ситуации.

Как сообщил собравшимся Александр Стрельцов, который вел переговоры с представителями СИЗО от волонтеров, около 23:00 по местному времени (совпадает с мск) человек, представившийся начальником изолятора, заявил, что заключенных по политическим мотивам лиц в изоляторе на Окрестина нет.

Акции продолжатся

Информацию о том, что на Окрестина нет политзаключенных, подтвердила и доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова. "Мы хотим действовать только мирными методами. Мы хотим, чтобы люди были освобождены, и никаких провокаций нам не нужно", - заявила она. Спустя примерно полчаса люди, собравшиеся около СИЗО, стали расходиться. Это произошло после того, как Ковалькова рекомендовала собраться на этом месте утром. Милиция не препятствовала манифестантам.

В воскресенье соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что всего в республике остаются под стражей 4 тыс. человек. Однако в МВД республики тут же опровергли эти данные. В понедельник министерство сообщило, что в изоляторах временного содержания остаются 122 человека. При этом был подчеркнуто, что "работа по их освобождению продолжается".