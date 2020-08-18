Глава Белорусской православной церкви посетил пострадавших во время протестов в Минске

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Митрополит Минский и Заславский Павел посетил больницу в белорусской столице, где находится часть получивших травмы во время акций протеста. Об этом сказано в сообщении, размещенном в ночь на вторник на сайте Белорусской православной церкви (БПЦ) .

Посетив палаты, митрополит сообщил всем пострадавшим, что в Белорусской православной церкви возносят молитвы об их скорейшем выздоровлении, и "выразил надежду на справедливое расследование преступлений, совершенных в ходе недавних протестных акций", отмечается в сообщении.

Среди пациентов есть как участники митингов, так и случайные люди, также в больнице находятся поступившие со следами избиений и тяжких телесных повреждений из изолятора временного содержания на улице Окрестина. "Пострадавшим людям нанесен сильный физический и психологический ущерб", - добавляет БПЦ.

Митрополит Павел напомнил всем, что церковь, находясь вне политики, осуждает любое насилие. От БПЦ больнице была передана гуманитарная помощь.