Доходы губернатора Тамбовской области за 2019 год составили 3,36 млн рублей

ТАМБОВ, 18 августа. /ТАСС/. Доходы губернатора Тамбовской области Александра Никитина в 2019 году сократились на 220 тыс. рублей по сравнению с 2018 годом и составили чуть более 3,36 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе, опубликованные на сайте администрации региона.

"Декларированный годовой доход за 2019 год - 3 млн 369 тыс. 975 рублей", - говорится в документе.

Согласно декларации, в собственности у Никитина, как и в 2018 году, находятся квартира площадью 135,7 кв. м. и гараж на 49,1 кв. м., в пользовании губернатор указал жилой дом площадью 237,7 кв. м.

Доход супруги губернатора Татьяны Никитиной тоже незначительно сократился, составив 3,02 млн рублей, что на 200 тыс. меньше, чем годом ранее. Недвижимости в собственности у супруги губернатора не зарегистрировано, в пользовании имеется дом площадью 237,7 кв. м. Эта же жилплощадь числится в пользовании у троих несовершеннолетних детей Никитиных. Автомобилей в собственности у семьи нет.